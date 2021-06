La reprise, c'est pour aujourd'hui

Outre les recrues, l'ensemble de l'effectif marseillais est attendu à la Commanderie, ce lundi.





Selon les informations publiées par La Provence, les joueurs marseillais sont convoqués en plusieurs vagues, depuis 8h30 jusqu'à la fin de matinée. Steve Mandanda et Duje Caleta-Car sont absents, car à l'Euro, et Kevin Strootman bénéficie de quelques jours supplémentaires. En revanche, Nemanja Radonjic sera bien présent.



Pour l'instant, trois matchs amicaux sont fixés : Martigues (National 2, dimanche prochain), Sète (National 1, le 11 juillet) et le Servette Genève (Suisse, le 15 juillet).