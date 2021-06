Mercato : une mauvaise nouvelle pour Wass

L'entraîneur de Valence, José Bordalas, compte sur Daniel Wass (32 ans) pour la saison prochaine.





"On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays au Danemark. Mais nous n'avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C'est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d'un grand engagement à Valence. Je compte sur lui", a déclaré l'entraîneur valencien lors d'une interview donnée à As.



A un an du terme de son contrat, Valence paraît devenu trop gourmand pour Wass (on parle d'une somme de 8 millions d'euros). L'OM peut se tourner vers d'autres solutions pour renforcer son entrejeu...