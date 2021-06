Mercato : l'OM n'est pas seul sur la piste d'Under

Le Milan AC surveillerait de près la situation de Cengiz Under (23 ans).





D'après les éléments recueillis par SportMediaSet, le Milan AC est dans la course pour s'attacher les services de Cengiz Under, lequel se contrat avec la Roma jusqu'en juin 2023 et a été prêté à Leicester, la saison passée. L'OM aura vraisemblablement de la concurrence s'il souhaite faire signer l'international turc (32 sélections, 9 buts).



Cette saison, Cengiz Under a participé à 19 matchs avec les Foxes, toutes compétitions confondues. Il a également inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives.