Mercato : Strootman à nouveau prêté ?

Kevin Strootman (31 ans) pourrait à nouveau défendre les couleurs du Genoa, la saison qui arrive.





D'après les éléments communiqués par Nicolo Schira, l'international néerlandais (46 sélections) pourrait à nouveau être prêté au club génois, ces prochaines semaines. Jorge Sampaoli préfère vraisemblablement économiser une partie de son salaire, à l'idée de l'intégrer dans son équipe. Quant au joueur, il ne paraît pas prêt à faire les efforts financiers pour un transfert définitif. Il perçoit en effet 6 millions d'euros bruts par an, à l'OM, et son contrat court jusqu'en juin 2023.



Prêté au Genoa en janvier, Strootman a délivré 4 passes décisives en 18 apparitions en Serie A.





Kevin #Strootman wants to return to #Genoa, which are in advanced talks with #OlympiqueMarseille to extend the loan for another season. Preziosi is confident to reach an agreement to close the deal. #transfers #OM