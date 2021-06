Mercato : l'OM pisterait Braithwaite

L'OM aurait coché le nom de Martin Braithwaite (30 ans), pour renforcer son secteur offensif.





Après Kevin Gameiro (Valence), un autre nom a filtré, concernant l'attaque olympienne. Il s'agit de celui de Martin Braithwaite, lequel évolue au Barça depuis février 2020 et après des débuts retentissants, se retrouve très souvent confiné sur le banc de touche catalan. L'information provient du Quotidien du Sport, lequel précise que l'OM a récemment évoqué la possibilité d'un transfert avec les Blaugranas.



L'international danois (10 buts en 54 sélections) avait été recruté pour un montant de 18 millions d'euros, lors de l'hiver 2020. Cette saison, il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 42 apparitions, toutes compétitions confondues. Il connaît bien le championnat de France, étant donné qu'il a défendu les couleurs de Toulouse, entre 2013 et 2017, puis celles de Bordeaux, en 2018. Son contrat court jusqu'en juin 2024, il percevrait 1,4 million d'euros par an et son transfert serait évalué à 7 millions d'euros par ses dirigeants.



A noter que le nom de Martin Braithwaite est évoqué à Valence, dans le cadre d'un échange avec José Luis Gaya, lequel intéresse le Barça.