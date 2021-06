Mercato : ce qui coince avec Lirola

Non, l'OM n'aurait pas encore fait d'offre de 12 millions pour s'attacher les services de Pol Lirola (23 ans).





La presse italienne dit tout et son inverse, concernant le dossier de Pol Lirola. D'après les informations publiées ce jour par le Corriere dello Sport, l'OM n'a pas fait d'offre de 12 millions d'euros à la Viola, comme cela a été annoncé ces derniers jours. Le média ajoute même que le club marseillais ne fera pas de proposition de 12 millions d'euros, étant donné qu'il n'a pas levé l'option d'achat qui était de ce montant-là.



Il est pour l'instant difficile de savoir si le club olympien joue la montre pour essayer de faire baisser le plus possible le montant de l'indemnité du transfert de l'espagnol, ou s'il n'a tout simplement pas les moyens de payer une telle somme.



Pour rappel, Pol Lirola a disputé 22 matchs avec l'OM, en 2e partie de saison.