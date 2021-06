Mercato : le Milan AC joue la montre pour Kamara

Le Milan AC attendrait que l'OM baisse ses prétentions concernant le transfert de Boubacar Kamara (21 ans).





Comme l'OM, le club milanais dispose de quelques moyens, cet été. Et il veut aussi profiter du contexte économique pour faire de belles affaires. Le hic, c'est qu'il aurait l'intention de faire un coup avec Boubacar Kamara, lequel n'est plus qu'à un an du terme de son contrat. Selon le Corriere dello Sport, il a bien proposé 12 millions d'euros pour s'attacher ses services, une offre balayée par l'OM. Et il n'entendrait pas monter à 20 millions d'euros, comme l'exigent les Olympiens : il considèrerait que le temps joue pour lui et que les dirigeants marseillais seront bientôt contraints de réduire leurs prétentions.



Pas du tout inspiré dans la gestion de ses fins de contrat, sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, l'OM est dos au mur, dans ce dossier. Il faut espérer que le joueur ne se décide à prolonger, voire que les clubs anglais concrétiseront les rumeurs et passeront à l'action.