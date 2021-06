La FFF a refusé de rendre hommage à Hidalgo

La Fédération française de football, présidée par Noël Le Graët, a refusé de s'associer à l'hommage à Michel Hidalgo, ce samedi.





Lors d'un entretien donné à La Provence, Jean Tigana a révélé que la FFF n'avait pas répondu au Club des Internationaux de football, pour l'hommage de l'ancien sélectionneur : "S'il a eu la reconnaissance qu'il méritait au niveau international ? Non. Même pas au niveau français : la FFF ne veut pas participer à notre hommage, en dépit des nombreux mails que je lui ai envoyés. On risque d'avoir des discours très tendus envers la fédération, c'est une honte. Nous sommes totalement indépendants de la fédé, mais ils ne veulent même pas discuter avec nous. Il va y avoir un clash avec ces gens qui nous traitent si mal... C'est honteux et les jeunes doivent savoir qu'un jour, ça leur arrivera ; ce manque de respect, ils le subiront eux-mêmes s'ils ont été champions du monde et champions d'Europe. (...) Ils ne nous ont même pas répondu."



Pour rappel, Michel Hidalgo et son équipe ont donné à la France son premier titre international. Ce n'est pas la première fois que Noël Le Graët fait preuve d'une attitude déplorable. Cela n'empêche pas d'être systématiquement réélu à la tête du football français, malgré ses 79 ans.