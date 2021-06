Mercato : ce qui a refroidi l'OM avec Adli

Alexandre Jacquin a dévoilé ce qui avait refroidi l'OM dans le dossier d'Amine Adli (21 ans). Le joueur souhaitait prendre sa décision au retour des vacances.





Sur Twitter, le journaliste a donné des précisions concernant l'attaquant toulousain. Il n'aurait pas montré une grosse motivation à rejoindre Marseille : "De toute façon, à moins d'un énorme retournement de situation, il ne devrait pas venir à l'OM. (...) De ce que je sais (et je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas non plus le FBI, donc je ne sais pas tout...), il aurait répondu qu'il prendrait sa décision concernant le choix de son futur club après ses vacances. Cela n'aurait pas plu à l'OM."



Selon toute vraisemblance, les dirigeants olympiens auraient abandonné le dossier. Le joueur pourrait rejoindre les rangs du Milan AC.