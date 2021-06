L'anecdote de Bosso sur McCourt

Patrick Bosso a participé à un repas avec Frank McCourt, il y a quelques jours. Il en a profité pour l'interroger sur son choix de miser sur le club olympien.





"On peut se demander ce qu'un type de Boston qui a une équipe de baseball à Los Angeles vient faire à l'OM. C'est la question que je lui ai posée. Une passion, ça se cultive, on ne se découvre pas passionné de football du jour au lendemain passé la soixantaine. McCourt m'a répondu que c'est la même passion qu'on peut mettre dans le baseball et dans le football, en gros. Je lui ai parlé de cette ville hétéroclite, avec tous ces Français d'origine étrangère unis par ce maillot", a déclaré l'humoriste dans les colonnes de La Provence.



Alors que la majorité des clubs européens sont en difficulté en raison de la crise économique, l'Américain assume pour l'instant son rôle de propriétaire.