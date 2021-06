Malgré les gros démentis de Frank McCourt, lequel paraît avoir réinjecté des sous dans l'OM, Thibaud Vézirian continue ses interventions sur la vente du club.





"On a tous remarqué que ça y est, il y a de l'argent à l'OM, vu que c'est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur FootMercato vous voyez que l'OM est à l'affiche partout. Comme quoi il y en a qui ne se sont peut-être pas trompé il y a quelques semaines ou quelques mois. (...) Je bloque un idiot qui vient de m'insulter sur la Vente OM, quel âge as-tu ? En plus tu vas être ridicule dans quelque temps", a-t-il affirmé sur sa chaîne YouTube.



Les arguments du journaliste se réduisent à peu de choses. Pour rappel, il n'avait pas hésité à se montrer très affirmatif, annonçant une vente en février, laquelle n'a jamais été officialisée. Puis il avait indiqué que de nombreuses annonces auraient lieu, en mai, ce qui n'a pas été le cas. Il était plus discret, ces dernières semaines. L'hypothèse qu'il se soit fait manipuler, voire qu'il ait menti, prend de l'épaisseur : il devrait lui être difficile d'échapper à un retour du bâton.



Mohamed Bouhafsi avait quant à lui précisé que Frank McCourt comptait miser 80 millions d'euros dans le recrutement. Un montant plutôt en cohérence avec les rumeurs de cet été.