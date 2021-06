Mercato : l'OM aurait entamé des discussions pour Pau Lopez

Le club olympien aurait entamé des discussions avec l'AS Rome, concernant Pau Lopez (26 ans).





Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, les dirigeants phocéens tentent d'obtenir la signature de l'international espagnol (2 sélections) du club de la Louve : "L'OM et la Roma sont désormais en discussions avancées pour Pau Lopez, sur la base d'un prêt avec option d'achat d'environ 15M€. Le club s'est également renseigné sur Cengiz Ünder, de retour de son prêt à Leicester", a-t-il posté sur son compte Twitter.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Gérone a participé à 34 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a encaissé 38 buts et a réalisé 9 clean sheets. Il avait été recruté pour 23,5 millions d'euros, en juillet 2019. Auparavant il a notamment défendu les couleurs de Tottenham et de l'Espanyol Barcelone.