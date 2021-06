Jeux Olympiques : la liste des 18 joueurs retenus par Ripoll

Sylvain Ripoll a retenu 18 joueurs, dont Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, pour les Jeux olympiques de Tokyo.





Après le fiasco de l'Euro Espoirs, le Guardiola breton va tenter de se rattraper lors des JO. Boubacar Kamara ne figure pas dans les 18 (et c'est préférable compte tenu du calendrier), mais Florian Thauvin et André-Pierre Gignac feront, eux, le voyage. A noter que William Saliba, qui est convoité par l'OM, y prendra également part.



Les 18 joueurs français pour les JO : Bernardoni (Angers), Larsonneur (Brest) - Badiashile (Monaco), Caci (Strasbourg), Kalulu (Milan), Michelin (Lens), Saliba (Arsenal), M. Sarr (Chelsea) - Camavinga (Rennes), Caqueret (Lyon), Ikoné (Lille), Savanier (Montpellier), Thauvin (Tigres), Tousart (Hertha Berlin) - Gignac (Tigres), Gouiri (Nice), Kolo Muani (Nantes) et Nordin (ASSE).