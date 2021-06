Les EA Games au Maroc annulés

Vainqueur du tournoi amical en 2019, l'OM ne pourra remettre son titre en jeu cet été.





Après deux ans de breake à cause de l'apparition du Covid-19 en 2020, les EA Games étaient sur le point de renaître au Maroc, du 19 au 25 juillet 2021. L'OM, qui avait remporté en 2019 la compétition amicale rassemblant des clubs de L1, devait participer au tournoi, mais ce dernier a été annulée par la Fédération marocaine à cause du championnat local, qui a pris du retard et est toujours en cours.



L'OM va donc devoir trouver en urgence des matchs amicaux à disputer pour remplacer ceux qui étaient prévus, mi et fin juillet. A noter que selon l'agence de presse espagnole EFE, le club phocéen va rencontrer le dernier vainqueur de la Ligue Europa, Villareal, en amical, à une date encore inconnue.