Zidane veut entraîner l'Equipe de France

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a lâche une information sur son ex-entraîneur.





Natif de Marseille, Zinedine Zidane est depuis quelques semaines sans contrat, après son départ du Real Madrid. Pour la radio Onda Cero, Florentino Pérez est revenu sur ce départ, et a aussi dévoilé les ambitions de "Zizou" : "Je le connais depuis 2001 et je l'aime beaucoup. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie future. Il a envie d'être sélectionneur de l'équipe de France et je suis certain qu'il y arrivera."



Actuellement, l'ancien joueur et coach de l'OM Didier Deschamps est à la tête des Bleus, avec un contrat courant jusqu'en décembre 2022. Zinedine Zidane, lui, n'a entraîné que le Real Madrid dans sa carrière de coach, laquelle a débuté en 2016.