Zenden raconte son meilleur souvenir à l'OM

Le Néerlandais a évolué à l'OM de 2007 à 2009.





Dans un entretien à La Provence, Boudewjin Zenden (44 ans) a évoqué une rencontre remportée contre le PSG lors de la saison 2008-2009 : "Mon meilleur souvenir à l'OM ? Marquer au Parc des Princes et gagner contre le PSG (il se marre). Allez l'OM ! Ce qui est bizarre, c'est qu'on me parle plus des célébrations que des buts. C'est le cas sur ce match et c'est dommage. J'étais très bien sur la boîte Orange et là, le poids lourd Brandao m'a rejoint alors que je savais déjà que ce n'était pas très stable et qu'il ne fallait pas trop bouger. J'étais encore bien, mais il a sauté sur la boîte et d'un coup je n'étais plus là."



Lors de cette rencontre, gagnée par l'OM sur le score de 3-1, le milieu hollandais avait inscrit un but puis, lors de sa célébration, était monté sur une boîte publicitaire de la marque Orange, avant de tomber dedans quand le Brésilien Brandao avait essayé de le rejoindre.



Après deux saisons à l'OM (76 rencontres jouées, 6 buts), Boudewjin Zenden a rejoint Sunderland en 2010, avant de raccrocher les crampons un an plus tard.