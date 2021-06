Di Meco veut qu'on jette ses cendres au Vélodrome

Eric Di Meco a rappelé sur RMC son attachement profond à l'Olympique de Marseille et au Stade Vélodrome.





"Avoir ses cendres au Vélodrome, je me demande si ce n'est pas la meilleure fin quand on a eu ma vie. Quand je commente des matchs et que je suis au stade Vélodrome, ça me fait toujours un pincement au coeur parce que c'est ma maison" a affirmé Eric Di Meco, qui a aujourd'hui 57 ans.



Né à Avignon, et formé à l'OM, Eric Di Meco a commencé sa carrière dans l'équipe olympienne en 1980. Prêté à l'AS Nancy-Lorraine lors de la saison 1986-1987, puis au FC Martigues la saison suivante, le latéral gauche fini par s'imposer à l'OM, à son retour de prêt, jusqu'à ne plus lâcher son poste jusqu'en 1994. Champion d'Europe en 1993, Eric Di Meco quitte l'OM pour l'AS Monaco la saison qui suit, et y termine sa carrière, en 1998.