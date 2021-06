Luis Campos fait les louanges de Guendouzi

Le célèbre directeur sportif portugais, qui n'est aujourd'hui lié à aucun club, a dit beaucoup de bien du milieu de terrain français.





Proche de l'OM, mais cité également du côté du Benfica ou du Borussia Dortmund, Mattéo Guendouzi est connu de Luis Campos, comme une interview à O Jogo l'a révélé : "Je l'aime énormément. Il a un énorme talent. Il est très bon à la fois techniquement et tactiquement. Il s'est montré très rapidement et sa première saison en Angleterre a été très bonne. J'ai le sentiment qu'il n'a pas mûri à 100 %, il a besoin de plus mûrir. Il est encore jeune et il a un grand avenir devant lui."



Sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2022, Mattéo Guendouzi a été prêté toute la saison au Hertha Berlin (24 matchs, 2 buts, 3 passes décisives), le 10e de la Bundesliga. Le joueur de 22 ans, indésirable chez les Gunners, devrait partir cet été pour moins de 20 millions d'euros. L'OM et Pablo Longoria espèrent depuis plusieurs semaines le débaucher.