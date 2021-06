Mercato : le TFC n'a reçu aucune offre pour Adli

Le président du Toulouse FC, Damien Comolli, a donné des détails sur le dossier du jeune joueur de 21 ans.





Courtisé par l'OM et le Milan AC, notamment, Amine Adli veut quitter Toulouse, selon son président, interrogé en conférence de presse sur le sujet : "Il (Amine Adli) est là, il a une proposition (de prolongation). Depuis le mois de juillet dernier, j'essaye de le prolonger. J'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette mais respecte d'un autre côté parce que c'est quelqu'un qui s'est très bien comporté toute la saison passée, il faut le souligner. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil (pour le joueur), mais je n'ai aucune offre."



Le TFC ayant échoué dans les barrages, le club jouera une nouvelle saison en L2. Ce qu'Amine Adli n'aurait pas l'intention de faire, alors que Marseille et le Milan AC le suivent. Lié à Toulouse jusqu'en 2022, ce qui signifie qu'il pourra signer librement où il le souhaite en janvier 2022, Amine Adli a réalisé une saison pleine, avec 8 buts et 8 passes décisives en 36 rencontres.