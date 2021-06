Mercato : Saliba ne manque pas de prétendants

William Saliba (20 ans) serait pisté par quatre clubs de Ligue 1, dont l'OM, en vue d'un possible prêt, ces prochains jours. Il serait également suivi par des clubs étrangers.





Selon les éléments recueillis par FootMercato, Nice, Rennes, Lille et l'OM se sont positionnés afin d'obtenir le prêt de William Saliba, ce mercato. À l'étranger, Southampton, Newcastle et Leverkusen s'intéresseraient aussi à lui. Le média précise qu'Arsenal, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024, privilégie pour l'instant un prêt, plutôt qu'un transfert définitif. Il reste donc au joueur à choisir ses futures couleurs.



Pour rappel, William Saliba a été recruté pour 30 millions d'euros par Arsenal à Saint-Étienne, lors de l'été 2019. Mikel Arteta ne lui a depuis pas donné sa chance et il n'a pas joué la moindre rencontre sous le maillot des Gunners. Il était prêté à Nice, en 2e partie de saison (20 matchs de Ligue 1).