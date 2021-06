Ligue 1 : on connaît les dates du Classique PSG-OM

La LFP a fait connaître les dates des principales affiches de la saison, et notamment des oppositions entre le PSG et l'OM.





Selon L'Équipe, le match aller entre le PSG et l'OM aura lieu au stade Orange Vélodrome le 24 octobre, pour le compte de la 11e journée. Quant au match retour, il se disputera le 17 avril, au Parc des Princes. On espère évidemment que le public sera présent pour l'occasion. Ces deux matchs seront retransmis sur Amazon.



Le reste du calendrier sera dévoilé demain, à midi, sur les sites et les réseaux sociaux de la LFP.