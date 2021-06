Gerson, en larmes, a fait ses adieux à Flamengo

Gerson (24 ans) a fait des adieux déchirants à Flamengo et à ses supporters.





"Je deviens émotif en me souvenant des choses que j'ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, des idoles pour beaucoup de gens. Ce sont des mots que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube du club brésilien.



Gerson jouera son dernier match avec Flamengo, ce mercredi, face à Fortaleza.





AS LÁGRIMAS DE UM VENCEDOR! Nosso coringa chegou, brilhou, venceu, se emocionou e agora nos emocionou. ❤️



O especial #ValeuCoringa está NO AR! @GersonSantos08



Confira completo na #FlaTV em: https://t.co/MHQeDlX6Ad pic.twitter.com/MC0GrrQ5kY — Flamengo (@Flamengo) June 22, 2021