Mercato : Gameiro à l'OM, c'est sérieux

L'OM aurait bien l'intention de s'attacher les services de Kevin Gameiro (34 ans), ce mercato.





La Provence du jour confirme les intentions des dirigeants olympiens de recruter l'ancien attaquant du PSG, ces prochains jours. Son arrivée serait quasiment acquise, et il devrait bientôt parapher un contrat portant sur de saison. Il retrouverait donc Jorge Sampaoli, qu'il a rapidement croisé à Séville, en 2016. Le quotidien s'interroge sur ce que cette venue pourrait impliquer pour Dario Benedetto, lequel sort d'une saison difficile.



Après David Luiz et Mattéo Guendouzi, Kevin Gameiro est le 3e ancien joueur parisien dont la signature est fortement évoquée, à l'OM, cet été. Il n'est pas évident que cette arrivée-là soit bien accueillie par le stade Orange Vélodrome, en début de saison prochaine, alors que l'attaquant avait fait quelques déclarations sur son attachement PSG et les difficultés qu'il aurait à défendre les couleurs phocéennes.



La saison dernière, Kevin Gameiro a disputé 27 matchs de Liga, dont 10 seulement comme titulaire. Il a marqué 4 buts et donné 1 passe décisive.