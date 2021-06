Bordeaux : Gérard Lopez sera le prochain propriétaire

Gérard Lopez sera bientôt le nouveau patron des Girondins de Bordeaux.





Après avoir tenté de racheter l'OM, puis avoir été à la tête du LOSC entre 2016 et 2020, Gérard Lopez sera bientôt propriétaire du club bordelais. Il a effectivement fourni les garanties attendues pour le rachat du club. Selon L'Equipe, la situation est d'ailleurs assez comique, puisque l'opération impliquerait qu'il mette 7,5 millions d'euros de sa poche, tandis qu'entre 2,5 et 5 millions d'euros seraient apportés par le Club Scapulaire (un groupement qui réunit 250 entreprises locales) et que 20 millions d'euros de dettes auraient été contractées auprès de... King Street (le propriétaire actuel des Girondins) et Fortress (le créancier principal de King Street). L'homme d'affaires aurait enfin bénéficié de l'aide de l'état à hauteur de 10 millions d'euros.



Pour rappel, Gérard Lopez a été poussé vers la sortie par Elliott, au LOSC, en raison d'un endettement de 130 millions d'euros que les transferts spectaculaires n'avaient pas suffi à rembourser. La justice aurait d'ailleurs quelques soupçons sur l'opération liée au départ de Victor Osimhen à Naples, estimée à 81,3 millions d'euros, et dont seulement 10 millions d'euros seraient revenus dans les caisses du club lillois. Apparemment, ça n'interpelle pas grand monde à Bordeaux.