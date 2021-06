Mercato : Arsenal trop gourmand pour Guendouzi ?

Arsenal attendrait 20 millions d'euros pour laisser partir Mattéo Guendouzi (22 ans), ce mercato.





Si Mattéo Guendouzi paraît favorable à l'idée de rejoindre l'OM, il n'est pas évident que les dirigeants marseillais parviennent à s'entendre avec leurs homologues londoniens. D'après les renseignements obtenus par La Provence, Arsenal attend 20 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain. La somme serait considérée comme trop élevée par les Olympiens, lesquels privilégieraient la possibilité d'un prêt avec option d'achat quasi automatique. Les discussions se poursuivraient à son sujet et les positions se rapprocheraient peu à peu.



À noter que l'OM n'est pas le seul sur le coup, puisque le Borussia Dortmund et Benfica souhaiteraient aussi s'attacher ses services. Le quotidien pense que ces derniers ont été refroidis par les exigences d'Arsenal. Mais d'autres sources précisent que le joueur n'est pas emballé par l'idée de rejoindre Benfica. Arsenal disposerait enfin de la possibilité de prolonger le contrat du joueur, qui se termine en 2022, d'un an.



Mattéo Guendouzi paraît donc rester la priorité des Olympiens, pour améliorer le niveau de l'entrejeu de l'équipe de Jorge Sampaoli.