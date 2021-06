Vers un Stade Vélodrome plein en 2022

Les groupes de fans de l'OM ne vont pas pouvoir profiter de leur équipe au début de la prochaine saison.





La Provence a interrogé un responsable de groupe de supporters du club, qui a eu un discours pessimiste sur le sujet : "L'OM nous a dit d'espérer le retour des virages et un stade à 100 % en 2022, pas avant..." Tous les responsables interviewés par le média s'accordent sur le fait qu'ils ne choisiront pas entre les membres de leur groupe pour remplir les tribunes : sous-entendu, c'est tout (le monde) ou rien. "Notre questionnement porte toujours sur les conditions qui nous seront proposées. Pour nous, c'est tout ou rien. On ne peut pas choisir entre Pierre, Paul et Jacques" affirme l'un d'eux. Ce que confirme Biquet, responsable des Dodgers : "C'est tout le monde ou personne".



On devrait cependant pouvoir apercevoir des supporters dans les tribunes du Vélodrome dès le début de la saison... mais en quantité réduite, comme cela se fait actuellement dans quelques stades de l'Euro 2021.