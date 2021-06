Mercato : une offre pour Luiz Gustavo ?

Le milieu de terrain brésilien, qui joue à Fenerbahçe depuis 2019, pourrait rejoindre le Stade Vélodrome cet été.





D'après les informations de CNN Turk, l'OM est chaud sur le dossier Luiz Gustavo, au point que le club phocéen, sous l'impulsion de son président espagnol Pablo Longoria, serait prêt à faire une offre à Fenerbahçe. Le club turc attendrait 5 millions d'euros pour son joueur de 33 ans, qui a réalisé une saison pleine (37 matchs toutes compétitions confondues, 1 but, 1 passe décisive). Sous contrat jusqu'en 2023, Luiz Gustavo, qui peut évoluer au milieu du terrain mais également en défense avec trois centraux, voudrait quitter la Turquie, et ferait de l'OM, où il a passé deux saisons (2017-2018, 2018-2019), sa priorité.



A noter que le salaire du Brésilien n'est pas extravagant à Fenerbahçe : il touche 2,7 millions d'euros par an (soit 230 000 euros par mois).