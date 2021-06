Mercato : un club portugais tente le coup Guendouzi

Le milieu de terrain français est convoité par plusieurs clubs européens, en plus de l'OM.





Comme révélé ces derniers jours, la formation allemande du Borussia Dortmund en pincerait pour Mattéo Guendouzi, le joueur d'Arsenal prêté un an au Hertha Berlin cette saison (24 matchs, 2 buts, 2 passes décisives). Mais selon les informations d'A Bola, un autre club aurait un oeil sur lui : le Benfica Lisbonne. D'après le média, les négociations entre Benfica et Arsenal serait d'ailleurs plus avancées que celle de l'OM avec la formation anglaise.



Dans le dossier, Marseille doit donc faire face à une concurrence importante pour le milieu de terrain de 22 ans, alors que l'OM aurait néanmoins un accord contractuel total avec le joueur depuis plusieurs jours déjà. Reste à voir si l'arrivée de nouveaux acteurs va bouleverser le dossier.