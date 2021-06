Mercato : l'OM s'intéresserait à Wass

Le club olympien penserait à Daniel Wass (32 ans), en vue de renforcer l'entrejeu de l'effectif de Jorge Sampaoli.





Si l'on en croit les informations communiquées par la Cadena SER, l'OM suit de près la situation de l'international danois, lequel vient de refuser une offre du Sporting CP. Le joueur pourrait bénéficier d'un bon de sortie, alors que Valence cherche à faire des économies sur sa masse salariale. Et il avait été recruté pour 6 millions d'euros, en 2018 : ses dirigeants ne devraient pas se montrer trop gourmands.



Daniel Wass a défendu les couleurs d'Évian-TG, au début de sa carrière, et connaît donc bien le championnat français. Une information à prendre avec des pincettes, étant donné que l'OM a déjà obtenu le renfort de Gerson (sous réserve de visite médicale concluante), et paraît en négociations avancées avec Mattéo Guendouzi et David Luiz (Arsenal).