Mercato : l'OM dans le coup pour Veljkovic ?

L'OM serait à la lutte avec Rennes et Lyon pour obtenir la signature de Milos Veljkovic (25 ans).





D'après les informations publiées par Bild, le club marseillais en pince pour le joueur du Werder Brême, lequel a été relégué en 2e division, cette fin de saison. Il n'est pas le seul à s'intéresser à lui, puisque l'OL et le Stade Rennais seraient aussi dans la course. Le défenseur central serait disponible contre une petite indemnité, bien que son contrat porte jusqu'en juin 2022. Il avait été recruté pour 330 000 €, en 2016. Il a également défendu les couleurs de Tottenham, de Charlton et de Middlesbrough et a notamment joué 26 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.



Pour le moment, Duje Caleta-Car est toujours dans l'effectif olympien. On peut imaginer que l'OM ne passera à l'action sur ce type de piste qu'en cas de départ de l'international croate.