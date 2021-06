Mercato : Adli ferait de Milan sa priorité

Amine Adli (21 ans) ferait d'une signature au Milan AC sa priorité, ce mercato.





D'après les informations obtenues par Calciomercato, l'attaquant toulousain souhaite rejoindre les rangs de la formation lombarde, cet été. Les Milanais auraient d'ailleurs transmis leur première proposition, laquelle serait de 5 millions d'euros, plus des bonus qui pourraient atteindre 2 millions. Paolo Maldini et Frédéric Massara attendraient ainsi la réponse de Toulouse.



Le média précise que le Bayer Leverkusen et l'OM restent en course pour s'attacher ses services. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Amine Adli a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives en 33 matchs de Ligue 2, cette saison. Le choix du Milan AC paraît bien risqué, pour un élément qui n'a joué que 4 matchs de Ligue 1.