Mercato : l'OM à l'affût pour Manu Garcia ?

L'OM aurait inscrit le nom de Manu Garcia (23 ans) sur sa short-list, en vue de renforcer son animation offensive.





Selon les renseignements publiés par Grada3, le club marseillais surveille de près la situation de Manu Garcia, lequel défend les couleurs du Sporting de Gijon, en 2e division espagnole. Il serait également pisté par la Real Sociedad, le Betis Séville et Aston Villa. Il est passé par les rangs du Toulouse football club (il était alors prêté par Manchester City), lors de la saison 2018-2019, ce qui lui permet de bien connaître le Championnat de France. Pour autant, rien n'indique qu'il soit une priorité pour Pablo Longoria.



Cette saison, Manu Garcia a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 35 matchs de Liga 2. L'an passé, son bilan avait été de 3 buts et donné 8 passes décisives en 37 rencontres. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024 et peut évoluer aux postes de relayeur et de milieu offensif.



Manu Garcia compte notamment 10 sélections avec l'équipe d'Espagne Espoir.