Bordeaux : vers un duel Lopez-Quillot ?

Gérard Lopez et Didier Quillot sont en course en vue de reprendre les Girondins de Bordeaux.





Après avoir été poussé vers la sortie au LOSC par le fonds Elliott, Gérard Lopez s'intéresse à Bordeaux. D'après les informations obtenues par L'Équipe, il pourrait se rapprocher d'un autre repreneur potentiel, Pascal Rigo, afin de proposer un projet ne reposant pas uniquement "sur de la dette". Il serait ainsi prêt à investir 50 millions d'euros sur le premier mercato, et 150 millions sur trois ans, mais n'a pas encore formulé d'offre ferme.



Son rival principal est un certain Didier Quillot, lequel est à la tête d'un pool d'investisseurs français et anglo-saxons. L'ancien directeur exécutif de la LFP voudrait que King Street remette la main à la poche, comme il s'y était engagé devant la DNCG, afin de remettre les capitaux propres à zéro au 30 juin 2020. Il souhaite ainsi éviter un redressement judiciaire, car il pense que cela conduirait le club en Ligue 2. La date limite de réception des propositions pourrait être repoussée au 21 juin.



Pour rappel, Gérard Lopez a tenté de racheter l'OM, en 2016, avant d'être devancé par Frank McCourt, lequel a été présenté à Jacques-Henri Eyraud et donc mis dans la course par... Didier Quillot.