Mercato : Vidal s'est exprimé sur son avenir

Arturo Vidal (34 ans) s'est exprimé sur son futur. Il a exprimé son envie de rejoindre les rangs de l'America.





"On verra ce qui se passera, mais j'ai toujours dit que j'aime le Mexique et que j'aime le Club America. J'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de jouer là-bas, mais il faut que toutes les parties d'y retrouvent. J'ai un contrat avec l'Inter et je continuerais à donner le maximum, comme j'ai toujours fait dans ma carrière", a-t-il notamment déclaré.



Des propos qui n'auraient pas vraiment ravi le club mexicain, lequel n'aurait pas l'intention de recruter le milieu de terrain. Ses dirigeants souhaiteraient d'ailleurs que le joueur de l'Inter Milan s'abstienne désormais de faire de telles déclarations, alors qu'il n'est pas une cible pour eux.



Le joueur, qui a aussi été associé à l'OM, ces dernières semaines, est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2022. Quoi qu'en pense la presse italienne, il est peu probable que l'international chilien quitte son club dans l'immédiat, alors qu'il percevrait un salaire de 6,5 millions d'euros nets par an.