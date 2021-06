Thauvin aux Tigres à cause de sa cheville ?

Certains journalistes mexicains pensent que Florian Thauvin (28 ans) a rejoint les Tigres en raison de son problème à la cheville.





Rodrigo Faez, journaliste d'ESPN, se demande si Florian Thauvin n'a pas quitté l'Europe à cause du problème qu'il a connu à sa cheville. Il croit savoir qu'elle l'empêcherait de passer des visites médicales dans les gros clubs européens et que l'un d'entre eux s'est même vu déconseiller de le prendre. Il pense que cela pourrait expliquer son choix de rejoindre Monterrey, plutôt que des clubs plus prestigieux, au terme de son contrat avec l'OM.



Une hypothèse qu'il est difficile de défendre dans la mesure où le joueur avait paru retrouver un niveau intéressant, lors de la première partie de saison 2020-2021. C'est mentalement qu'il semble ensuite avoir flanché. À noter qu'il a notamment refusé de rejoindre les rangs de Lyon, afin de ne pas froisser les supporters phocéens.



Pour rappel, Thauvin a lui-même indiqué qu'il visait un retour en équipe de France.