Mercato : l'OM a aussi pensé à Badé

L'OM aurait inscrit le nom de Loïc Badé (21 ans) sur ses tablettes, pour renforcer sa défense.





D'après les éléments relayés par L'Équipe, le club olympien pense à Loïc Badé, en vue d'améliorer sa défense. Capable de jouer comme axial droit et gauche, le natif de Sèvres pourrait notamment compenser un départ de Duje Caleta-Car, lequel est courtisé par des clubs anglais.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Loïc Badé a pris part à 31 matchs de championnat, cette saison. Il est particulièrement solide (1,91 m, 89 kg), fort dans les duels et les interceptions, mais aussi dans ses transmissions. Il a donc tout du défenseur moderne, même s'il prend quelques cartons (9 jaunes et 1 rouge, cet exercice), ce qui ne devrait pas s'arranger, à l'OM.



Formé au Paris FC, puis au Havre, il avait rejoint les rangs nordistes dans le cadre d'un transfert libre, en juillet 2020. Il est également pisté par Rennes et Lyon, et son dossier serait jugé onéreux par les dirigeants marseillais.