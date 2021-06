Mercato : le Milan ne proposerait que 12 ME pour Kamara

Le Milan AC n'aurait proposé que 12 millions d'euros, plus des bonus, pour s'attacher les services de Boubacar Kamara (21 ans).





L'Équipe croit savoir que le club lombard a inscrit le milieu défensif sur une short-list, après qu'il lui ait été proposé par l'OM. Et s'il a formulé une offre, elle ne serait que de 12 millions d'euros, plus des bonus. Les dirigeants milanais ne seraient d'ailleurs pas disposés à monter beaucoup plus haut.



On en oublierait presque que Boubacar Kamara est l'un des éléments les plus prometteurs, à son poste. Quand l'OM paraît devoir payer ses recrues au prix fort, on constate que le marché dégringole peu à peu. C'est bien sûr lié à la situation économique, de nombreux clubs ne disposant pas des moyens de financer un recrutement. Il ne s'agit donc visiblement pas de se précipiter, cet été.



Pour rappel, Boubacar Kamara ne possède plus que d'un an de contrat, ce qui influe sur sa valeur. Est-il vraiment impossible de le prolonger ?