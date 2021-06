Mercato : l'OM se serait renseigné sur Simeone

Les dirigeants de l'OM auraient pris des renseignements sur Giovanni Simeone (25 ans).





Si l'on en croit les informations recueillies par Gianluca Di Marzio, le club olympien a pris des renseignements auprès de Cagliari concernant le fils de Diego Simeone. Il aurait même transmis une proposition afin de s'attacher ses services. Et selon le journaliste argentin Germán García Grova, il s'agit d'une demande de Jorge Sampaoli, lequel apprécierait son profil. Le joueur, qui est engagé avec son club jusqu'en juin 2024, serait estimé à une dizaine de millions d'euros.



Une information qui paraît étonnante, alors que l'attaquant sort d'une saison très décevante. Il a en effet été décisif l'été dernier, inscrivant 5 buts lors des 6 premières journées de Serie A. Mais depuis novembre, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 1 reprise. Il n'a d'ailleurs été titularisé que 19 fois, sur l'ensemble de l'exercice.



Il est possible que cette rumeur ait été lancée par son agent ou un journaliste. Car on peine à voir la plus-value, par rapport aux attaquants marseillais actuels.