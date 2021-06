Mercato : Adli vers le Milan AC ?

Amine Adli (21 ans) pour répondre favorablement aux propositions milanaises, ces prochains jours.





D'après les renseignements recueillis par Foot Mercato, Amine Adli est sensible aux arguments lancés par les dirigeants milanais. Il pourrait rejoindre son effectif, dans le cas où ils parviendraient à s'entendre avec Toulouse. Ils n'auraient pour l'instant pas fait de proposition ferme, tandis que le TFC attendrait moins de 8 millions d'euros pour laisser partir son joueur.



L'OM ne paraît plus actif, sur ce dossier. Pour rappel, Adli, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 36 apparitions, cette saison.