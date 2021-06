Mercato : l'OM penserait bien à Centonze

L'OM ferait de Fabien Centonze (25 ans) son favori pour remplacer Hiroki Sakai (31 ans).





Si l'on en croit les informations recueillies par La Provence, le club marseillais a inscrit le nom de Fabien Centonze en haut de sa short-list, dans l'optique de la succession de l'international japonais.



Pour rappel, les dirigeants olympiens ne semblent pas non plus avoir abandonné le dossier de Pol Lirola et les discussions se poursuivent avec la Fiorentina. Pablo Longoria serait maintenant prêt à mettre les 12 millions d'euros attendus par le club italien pour le laisser partir.



Cette saison, Fabien Centonze a marqué 1 but en 36 matchs de Ligue 1. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.