Le père de Gerson est confiant sur sa réussite à l'OM

Marcao, père et agent de Gerson, s'est exprimé sur la prochaine arrivée de Gerson (24 ans) à l'OM. Il est convaincu qu'il parviendra à s'imposer, en France.





"Il n'avait que 18 ans lorsqu'il est allé en Italie. Il n'était pas prêt, notamment sur le plan tactique. Et il n'a pas eu le temps de s'adapter à un football différent. Mais cet épisode lui a permis de mûrir et comprendre ce qu'il devait faire pour s'imposer en Europe. Aujourd'hui, c'est un athlète plus fort physiquement, plus sûr de lui. Normalement, quand un Brésilien rentre au pays, c'est très difficile d'avoir une deuxième chance. Mais Gerson l'a mérité. Il a progressé et il est prêt à lutter avec les meilleurs. Je peux vous garantir qu'à Marseille, il sera performant, déterminé et concentré sur son travail", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



Le milieu de terrain brésilien voyagera jusqu'à Marseille le 24 juin et passera sa visite médicale dans la foulée. Il devrait ensuite parapher un contrat portant sur 5 ans et repartir pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo, s'il figure dans la liste dont l'annonce est prévue demain.