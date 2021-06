Mercato : l'OM reste confiant pour Balerdi

L'OM penserait pouvoir obtenir le renfort définitif de Leonardo Balerdi (22 ans), ce mercato.





S'il juge le montant divulgué par la presse allemande (11 millions d'euros, plus des bonus) trop important, l'OM n'en reste pas moins confiant concernant ces possibilités de conserver Leonardo Balerdi, cet été, révèle La Provence. Les discussions porteraient sur une somme inférieure à 10 millions d'euros. Et elles pourraient aboutir alors que les prestations ont alterné entre le bon et le moins bon, cette saison.



Pour rappel, l'Argentin a participé à 25 rencontres, sous la tunique olympienne. Il a marqué 2 buts et notamment été expulsé 2 fois. Il a davantage joué après l'arrivée de Jorge Sampaoli.