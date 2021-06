Luis Henrique nominé pour le trophée du Golden Boy

Tuttosport a communiqué sa liste de joueurs pour le titre de Golden Boy (ou joueur de l'année de moins de 21 ans évoluant en Europe).





Le quotidien italien a retenu 100 joueurs, pour le titre de Golden Boy 2021. Parmi eux figure Luis Henrique, le milieu offensif de l'OM. A noter que le lauréat sera élu par un jury constitué de 40 journalistes. En attendant les résultats, les supporters peuvent donner leur avis ici.





La liste des 100 nominés

Karim-David ADEYEMI (19 ans, Salzbourg, Allemagne)

Lucien Jefferson AGOUMÉ (19 ans, Inter, France)

Rayan AÏT-NOURI (20 ans, Wolverhampton, France-Algérie)

Marley AKÉ (20 ans, Juventus, France)

Faustino Adebola Rasheed ANJORIN (19 ans, Chelsea, Angleterre-Nigeria)

Adil AOUCHICHE (18 ans, AS Saint-Étienne, France)

Benoît Mukinayi BADIASHILE (20 ans, AS Monaco, France)

Youssouph BADJI (19 ans, Bruges, Sénégal)

Folarin Jerry BALOGUN (19 ans, Arsenal, Angleterre-USA)

Ander Muguruza BARRENETXEA (19 ans, Real Sociedad, Espagne)

Jude Victor William BELLINGHAM (17 ans, Borussia Dortmund, Angleterre)

Adrián Garcia BERNABÉ (20 ans, Manchester City, Espagne)

Stipe BIUK (18 ans, Hajduk Split, Croate)

Myron BOADU (20 ans, AZ, Pays-Bas)

Brian Ebenezer Adjei BROBBEY (19 ans, RB Leipzig, Pays-Bas)

Armando BROJA (19 ans, Chelsea, Angleterre-Albanie)

Riccardo CALAFIORI (19 ans, AS Roma, Italie)

Eduardo CAMAVINGA (18 ans, Stade Rennais, France)

Rayan Mathis CHERKI (17 ans, Olympique Lyonnais, France)

Francisco Fernandes da CONCEIÇÃO (18 ans, FC Porto, Portugal)

Tanguy COULIBALY (20 ans, Stuttgart, France)

Cosimo Marco DA GRACA (19 ans, Juventus, Italie-Portugal)

Ebrima DARBOE (20 ans, AS Roma, Gambie)

Charles DE KETELAERE (20 ans, Bruges, Belgique)

Ersin DESTANOGLU (20 ans, Besiktas, Turquie)

Amad Traoré DIALLO (18 ans, Manchester United, Côte d'Ivoire)

Jérémy DOKU (19 ans, Stade Rennais, Belgique)

Radu Matei DRAGUSIN (19 ans, Juventus, Roumanie)

Úmaro EMBALÓ (20 ans, Benfica, Portugal)

Sebastiano ESPOSITO (18 ans, Inter, Italie)

Fabio SILVA (18 ans, Wolverhampton, Portugal)

Nicolò FAGIOLI (20 ans, Juventus, Italie)

Félix CORREIA (20 ans, Juventus, Portugal)

Eric Martret GARCÍA (20 ans, FC Barcelone, Espagne)

Bryan Salvatierra GIL (20 ans, Séville FC, Espagne)

Billy Clifford GILMOUR (20 ans, Chelsea, Écosse)

Gonçalo RAMOS (20 ans, Benfica, Portugal)

Ryan Jiro GRAVENBERCH (19 ans, Ajax, Pays-Bas)

Mason Will John GREENWOOD (20 ans, Manchester United, Angleterre)

Miguel Ortega GUTIÉRREZ (19 ans, Real Madrid, Espagne)

Joško GVARDIOL (19 ans, RB Leipzig, Croatie)

Aaron Buchanan HICKEY (19 ans, Bologne, Écosse)

Adam HLOZEK (18 ans, Sparta Prague, R. Tchèque)

Mohamed Amine IHATTAREN (19 ans, PSV, Pays-Bas-Maroc)

Ilaix MORIBA (18 ans, FC Barcelone, Espagne)

Ivan ILIC (20 ans, Hellas, Serbie)

Joelson FERNANDES (18 ans, Sporting CP, Portugal)

Curtis Julian JONES (20 ans, Liverpool, Anglais)

Odilon KOSSOUNOU (20 ans, Bruges, Côte d'Ivoire)

Tanguy-Austin Nianzou KOUASSI (19 ans, Bayern Munich, France)

Takefusa KUBO (20 ans, Real Madrid, Japon)

Khvicha KVARATSKHELIA (20 ans, Rubin Kazan, Géorgie)

Kang-in LEE (20 ans, Valence CF, Corée du Sud)

Isaac Lihadji (19 ans, Lille, France)

Luis HENRIQUE (19 ans, Olympique de Marseille, Brésil)

Daniel MALDINI (19 ans, AC Milan, Italie)

Darian MALES (20 ans, Inter, Suisse-Serbie)

Felix Khonde MAMBIMBI (20 ans, YB Berne, Suisse-Congo)

Filip MARCHWINSKI (19 ans, Lech Poznan, Pologne)

Marcos PAULO (20 ans, Atlético de Madrid, Portugal-Brésil)

Antonio MARIN (20 ans, Dinamo Zagreb, Croate)

Gabriel Teodoro Silva MARTINELLI (19 ans, Arsenal, Brésil)

Aïmen MOUEFFEK (20 ans, AS Saint-Étienne, France-Maroc)

Youssoufa MOUKOKO (16 ans, Borussia Dortmund, Allemagne)

Yunus Dimoara MUSAH (18 ans, Valence CF, USA)

Jamal MUSIALA (18 ans, Bayern Munich, Allemagne)

Nuno MENDES (18 ans, Sporting CP, Portugal)

Pedro González López PEDRI (18 ans, FC Barcelone, Espagne)

Pietro PELLEGRI (20 ans, AS Monaco, Italie)

Roberto PICCOLI (20 ans, Atalanta, Italie)

Yéremi Jesús Santos PINO (18 ans, Villarreal, Espagne)

Nicolas Thierry RASKIN (20 ans, Standard de Liège, Belgique)

REINIER (19 ans, Borussia Dortmund, Brésil)

Devyne Fabian Jairo RENSCH (18 ans, Ajax, Pays-Bas)

Giovanni Alejandro REYNA (19 ans, Borussia Dortmund, USA)

Bryan Keith REYNOLDS (19 ans, AS Roma, USA)

RODRYGO (20 ans, Real Madrid, Brésil)

Nicolò ROVELLA (19 ans, Juventus, Italie)

Georginio RUTTER (19 ans, Hoffenheim, France)

Bukayo SAKA (19 ans, Arsenal, Angleterre)

Eddie Anthony Mora SALCEDO (19 ans, Inter, Italie-Colombie)

William Alain André Gabriel SALIBA (20 ans, Arsenal, France)

Lazar Vujadin SAMARDZIC (19 ans, RB Leipzig, Allemagne-Serbie)

Xavi Quentin Shay SIMONS (18 ans, Paris SG, Pays-Bas)

Filip STEVANOVIC (18 ans, Manchester City, Serbie)

Luke Jonathan THOMAS (20 ans, Leicester City, Angleterre)

Khéphren THURAM-ULIEN (20 ans, OGC Nice, France)

Tiago TOMÁS (18 ans, Sporting CP, Portugal)

Jurriën David Norman TIMBER (19 ans, Ajax, Pays-Bas)

Alex Emilio TIMOSSI ANDERSSON (20 ans, Bayern Munich, Suède)

El Bilal TOURÉ (19 ans, Stade de Reims, Mali)

Lassina TRAORÉ (20 ans, Ajax, Burkina Faso)

Anatoliy Volodymyrovych TRUBIN (19 ans, Shakhtar Donetsk, Ukraine)

Adrien TRUFFERT (19 ans, Stade Rennais, France-Belgique)

Konstantinos TZOLAKIS (18 ans, Olympiakos, Grèce)

Christos TZOLIS (19 ans, PAOK, Grèce)

Germán Karabinaite VALERA (19 ans, Atlético de Madrid, Espagne)

Yari VERSCHAEREN (20 ans, Anderlecht, Belgique)

Florian WIRTZ (18 ans, Bayer Leverkusen, Allemagne)

Illya Borysovych ZABARNYI (18 ans, Dynamo Kiev, Ukraine)