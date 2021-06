Mercato : l'OM n'aurait pas trouvé d'accord pour Balerdi

L'OM ne se serait pas entendu avec le Borussia Dortmund concernant le transfert définitif de Leonardo Balerdi (22 ans). Il ne voudrait pas débourser plus de 10 millions d'euros pour le recruter.





D'après Florent Germain, aucun accord n'a été trouvé entre le club phocéen et le BVB concernant le transfert définitif du défenseur : "La direction de l'OM dément un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Leonardo Balerdi pour le moment même si la presse allemande parle d'une option d'achat revue à 11 millions d'euros. Les négociations continuent pour faire baisser un peu le prix. L'option d'achat était initialement à 14 millions d'euros. L'OM ne souhaite pas mettre plus de 10 millions. De son côté, Jorge Sampaoli veut conserver l'Argentin, qui lui-même souhaite rester à l'OM", a fait savoir le journaliste sur le site de RMC.



Prêté l'été dernier, Balerdi a disputé 25 matchs, cette saison, sous le maillot de l'OM. Il alterne le bon et le moins bon et le club n'a pas souhaité lever son option d'achat de 14 millions d'euros. Des discussions sont donc encore nécessaires pour conclure sa venue définitive.