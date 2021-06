Mercato : Rocchia vers la Ligue 2

Le latéral gauche de l'OM, en fin de contrat à la fin du mois, devrait poursuivre sa carrière à l'échelon inférieur.





D'après Foot Mercato, Christopher Rocchia et le club de Dijon, 20e de Ligue 1 cette saison et future écurie de L2, auraient trouvé un accord pour la signature d'un bail de deux saisons. Le joueur de 23 ans, qui n'a jamais réellement eu sa chance à l'OM (5 matchs depuis 2018), a déjà joué en L2 lors de la saison 2019-2020, au FC Sochaux (30 rencontres, 1 but).



Le gaucher, né à Marseille, ne sera pas la doublure de Jordan Amavi (27 ans) la saison prochaine, alors que Pablo Longoria cherche à recruter à ce poste. Cette saison, Christopher Rocchia a disputé 3 matchs avec l'OM.