Mercato : le retour de la rumeur Umtiti

L'OM serait attentif à la situation de Samuel Umtiti (27 ans), lequel a été placé sur la liste des transferts par le Barça.





Si l'on en croit les informations rapportées par le journaliste Pedro Almeida, les dirigeants marseillais s'intéressent à Samuel Umtiti. Poussé vers la sortie par Joan Laporta et Ronald Koeman, le défenseur dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. Il serait également suivi par son ancien club, Lyon et le prix de son transfert serait estimé entre 5 et 10 millions d'euros par le FC Barcelone.



Info ou intox ? Umtiti avait déjà été annoncé sur les tablettes de l'OM à l'été dernier. Pour autant, son physique pose actuellement question : il n'a disputé que 16 matchs (dont 8 comme titulaire), toutes compétitions confondues, cette saison. Et ça n'était pas vraiment mieux, lors de l'exercice 2019-2020 (18 rencontres). Confronté à des problèmes récurrents au genou, il n'est pas évident qu'il parviendra à retrouver son meilleur niveau. De surcroit, il dispose d'un salaire hors de portée des Marseillais : 12 millions d'euros par an. A noter que dans le même temps où ce journaliste annonce l'intérêt des Olympiens, Marca indiquait quant à lui que le joueur avait l'intention d'aller au bout de son contrat. Pourquoi quitter un club capable de le payer aussi grassement ?



Comme c'est le cas en Italie, la presse espagnole lie très facilement l'OM aux indésirables de ses clubs en difficulté économique. Cette rumeur est à prendre avec de grosses pincettes...