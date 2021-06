Mercato : l'OM ne lâcherait pas Cragno

L'OM serait toujours dans le coup pour obtenir le renfort d'Alessio Cragno (26 ans).





D'après les renseignements relayés par la Nuovo Sardegna, Lille et l'OM sont disposés à entamer des discussions avec Cagliari concernant le gardien de but. Pour autant, le média précise que la formation italienne n'entend pas le laisser partir à n'importe quel prix. Et il évoque la somme de 25 millions d'euros... Un montant qui paraît hors de portée des finances olympiennes, d'autant qu'il compte déjà un portier numéro un en la personne de Steve Mandanda.



Alessio Cragno dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il a encaissé 53 buts en 34 rencontres, cette saison, en Serie A.