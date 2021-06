Mercato : Milan aurait fait une première offre pour Kamara

Le Milan AC proposerait 20 millions d'euros pour recruter Boubacar Kamara (21 ans), ce mercato.





Selon les renseignements obtenus par le Corriere dello Sport, les Rossoneri sont passés à l'action, concernant le milieu défensif de l'OM. Ils n'auraient toutefois proposé que 20 millions d'euros, pour s'attacher ses services. Un montant qui paraît bien léger, pour l'un des éléments les plus prometteurs du football français. On espère évidemment que les dirigeants olympiens sauront se montrer fermes afin que le transfert du minot rapporte davantage, alors qu'il paraît ciblé par les plus grosses écuries européennes et ne paraît notamment pas inférieur à un Eduardo Camavinga qu'il a notamment semblé bien maîtriser, lors de ses duels avec lui, cette saison.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kamara a pris part à 122 matchs, depuis le début de sa carrière. Cette saison, il est apparu 43 fois et s'est notamment révélé important dans les périodes de crise. On peut d'ailleurs penser qu'avec ce qu'il a connu, ces derniers mois, il est armé pour évoluer sous les couleurs de n'importe quel club européen.