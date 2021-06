Mercato : Coutinho à l'OM ? La réponse

Philippe Coutinho (29 ans) ne rejoindra pas l'OM, cet été.





Sport a confirmé que l'OM avait pris des renseignements sur le Brésilien. Il s'est en revanche montré plus lucide que certains de ses confrères : les dirigeants olympiens ne disposeraient pas des moyens pour assumer son salaire. En conséquence, l'ancien Red ne portera pas les couleurs olympiennes, cette saison (en cas que certains en doutassent). Arsenal et Everton seraient sur le coup pour le recruter.



Pour rappel, Coutinho percevrait au moins 17,5 millions d'euros par an, en Catalogne...