Mercato : le montant attendu pour Rafael Leao

Le Milan AC attendrait entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser filer Rafael Leao (21 ans), ce mercato.





Selon les informations obtenues par Nicolo Schira, l'OM a bien pris des renseignements sur l'attaquant milanais. Pablo Longoria se serait approché de Jorge Mendes, afin de prendre connaissance de la situation du portugais. Le journaliste précise que les dirigeants lombards attendraient entre 25 et 30 millions d'euros pour son transfert, cet été. Et un prêt serait exclu. Il ajoute que Wolverhampton et Everton auraient aussi fait part de leur intérêt.



Pour rappel, le natif d'Almada a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matchs de Serie A, cette saison. Et il connaît bien la Ligue 1, étant donné qu'il a défendu les couleurs lilloises lors de l'exercice 2018-2019. On peine néanmoins à imaginer que l'OM soit disposé à mettre autant pour le recruter.